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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقرر إغلاق معابر الضفة الغربية وغزة

إسرائيل تقرر إغلاق معابر الضفة الغربية وغزة

إسرائيل تقرر إغلاق معابر الضفة الغربية وغزة
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 08:42

أعلن الجيش الإٍسرائيلي أنه سوف يفرض الإغلاق التام على كل المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة كـ"اجراء احترازي قبل الاحتفالات بعيد تأسيس الدولة العبرية".

وورد في بيان للجيش: "وفقا للتعليمات الصادرة من الحكومة، وتقييم للمواقف من جانب الجيش، سوف يتم فرض اغلاق تام على الضفة الغربية، وسوف يتم إغلاق كل المعابر الحدودية بين قطاع غزة اعتبارا من الاثنين".

كما كشف المصدر نفسه أن تنفيذ قرار "الإغلاق" سينفذ عمليا بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين.

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