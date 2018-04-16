حكومة مالي تتحرك لتطويق فوضى حمل السلاح

هسبريس ـ مُتابعة

أمر رئيس الوزراء المالي، سوميلو بوبيي مايجا، بنزع سلاح كافة الأطراف المسلحة في كل أنحاء البلد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أنه "في ظل استمرار غياب الأمان وسط البلاد، وخصوصا في منطقة كورو، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الهدوء وتعزيز السلام، فإن رئيس الوزراء أعطى أوامره لقوات الدفاع بنزع سلاح ممنهج لكافة الأطراف المسلحة".

وأوضح البيان أن "هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ وسيؤثر، أيضا، على أولئك الحاصلين على ترخيص بحمل سلاح"، وطالب السلطات الإدارية الإقليمية بتعليق منح تلك التراخيص.

كما حذرت الحكومة من أنها سستخذ إجراءات قضائية ضد أولئك المتورطين، من قريب أو بعيد، في أعمال العنف ونشر رسائل الكراهية أو التحريض على العنف.

يذكر أن اتخاذ هذا القرار سبقه هجوم على مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة تومبكتو، شمال مالي، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات.