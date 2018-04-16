24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. ناشطة بيئية: جمعيات مغربية تستغل أطفال البوادي (5.00)

  2. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  3. سلطات أكادير تشن حملة ضد الكلاب الضالة قبل زيارة وفد "الفيفا" (5.00)

  4. المغرب يبحث مع بريطانيا آفاق العلاقات التجارية ما بعد "بريكسيت" (5.00)

  5. عباس : القدس الشرقية عاصمة أبدية لفلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | حكومة مالي تتحرك لتطويق فوضى حمل السلاح

حكومة مالي تتحرك لتطويق فوضى حمل السلاح

حكومة مالي تتحرك لتطويق فوضى حمل السلاح
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 09:47

أمر رئيس الوزراء المالي، سوميلو بوبيي مايجا، بنزع سلاح كافة الأطراف المسلحة في كل أنحاء البلد.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أنه "في ظل استمرار غياب الأمان وسط البلاد، وخصوصا في منطقة كورو، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لاستعادة الهدوء وتعزيز السلام، فإن رئيس الوزراء أعطى أوامره لقوات الدفاع بنزع سلاح ممنهج لكافة الأطراف المسلحة".

وأوضح البيان أن "هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ وسيؤثر، أيضا، على أولئك الحاصلين على ترخيص بحمل سلاح"، وطالب السلطات الإدارية الإقليمية بتعليق منح تلك التراخيص.

كما حذرت الحكومة من أنها سستخذ إجراءات قضائية ضد أولئك المتورطين، من قريب أو بعيد، في أعمال العنف ونشر رسائل الكراهية أو التحريض على العنف.

يذكر أن اتخاذ هذا القرار سبقه هجوم على مقر بعثة الأمم المتحدة في مدينة تومبكتو، شمال مالي، مما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة العشرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.