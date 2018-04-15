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كُتّاب وآراء
حظر شبكات التواصل الاجتماعي في مدارس إيران
قررت وزارة التربية والتعليم الايرانية الاحد منع المدارس من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الاجنبية، كما اعلنت وكالة "ايلنا"، في حين ترغب طهران في تعزيز الشبكات المحلية للحد من تأثير تطبيقي تلغرام وانستغرام.
وتابعت الوكالة المقربة من الاصلاحيين، نقلا عن مذكرة للوزارة، انه يجب على المدارس "فقط استخدام الشبكات الاجتماعية الداخلية" في الاتصالات.
ويحظى تطبيق "تلغرام" بشعبية واسعة في إيران؛ وفي عام 2017 كان عدد مستخدميه 40 مليونا شهريا، كما ان تطبيق "انستغرام" منتشر بقوة ايضا.
والاقل استخداما في "الجمهورية الإسلامية" هما فيسبوك وتويتر، كونهما محظورين في ايران، لكن يمكن الوصول اليهما بسهولة عبر شبكة افتراضية خاصة.
جدير بالذكر أن السلطات حظرت تطبيق "تلغرام" بشكل موقت اثناء موجة الاحتجاجات في عشرات المدن الايرانية، اواخر العام الماضي، اثر اتهامه بـ"السماح لمجموعات معادية للثورة في الخارج بإثارة الاضطرابات".
وتم في الاشهر الاخيرة تطوير العديد من التطبيقات الايرانية التي تقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها "تلغرام"؛ مثل "سوروش" الذي بات لديه خمسة ملايين مشترك.