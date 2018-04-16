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كُتّاب وآراء
ماكرون يدعو الفرنسيين إلى احترام الحجاب
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى وجوب احترام الحريات الدينية في بلاده، للحفاظ على وحدة المجتمع، مشيرا أنه يحترم "كل إمرأة ترتدي الحجاب".
وأوضح ماكرون في لقاء مع صحفيين من قناة "بي إف إم" وموقع "ميديا بارت"، مساء أمس الأحد، أنّ الدين الإسلامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأضاف قائلاً : "اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، فالدين الإسلامي يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام وأنا أقول لهم، بأنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين".
وأشار ماكرون أنّ الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة، مبيناً أنّ الإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.
ورداً على سؤال حول ارتداء الحجاب، قال ماكرون : "أحترم كل امرأة ترتدي الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، لست من مؤيدي حظر الحجاب".