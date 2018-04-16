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كُتّاب وآراء
إيران تهدد إسرائيل بالرد على قصف مطار سوري
جددت إيران، الاثنين، تهديد إسرائيل بالرد على قصفها مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي القول: "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد المناسب عاجلا أم آجلاً... والاعتداء على سورية غير قانوني".
وأضاف: "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد، فهو لا يمكنه القيام بعمل ما والافلات من العقاب... والمقاومة قادرة في المنطقة على الرد في الوقت المناسب".
وأشارت تقارير إيرانية إلى مقتل سبعة إيرانيين جراء قصف مطار التيفور. وكانت روسيا وسورية أكدتا أن إسرائيل هي من قصف المطار. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من التأهب وسط مخاوف من رد محتمل من جانب إيران أو حزب الله.
وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تعهد بالرد على الاعتداء على المطار.
وعلى صعيد متصل، قال قاسمي إن القصف الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية مطلع الأسبوع "لن يؤثر على سياسات الجمهورية الإسلامية... فنحن نتابع مبادئنا".
وقال: "هذا النوع من الإجراءات التي تتعارض مع المعايير الدولية والانتهازية ليست خطوة جديدة من قبل أمريكا... وكل ما يلاحَظ من فوضى في المنطقة هو ناجم عن الأخطاء الاستراتيجية الأمريكية".