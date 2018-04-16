24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. الملف السوري ومنطق تقاسم النفوذ في العالم (5.00)

  2. طلبة التكوين المهني ينتظرون التوصل بالمنحة (5.00)

  3. المغرب التطواني يتفوق بهدفين لصفر على الراسينغ (5.00)

  4. السعودية تمنح "أوقاف القدس" 150 مليون دولار (5.00)

  5. زيمبابوي تصد الأزمة بخوصصة 35 مقاولة عامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إيران تهدد إسرائيل بالرد على قصف مطار سوري

إيران تهدد إسرائيل بالرد على قصف مطار سوري

إيران تهدد إسرائيل بالرد على قصف مطار سوري
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 16:45

جددت إيران، الاثنين، تهديد إسرائيل بالرد على قصفها مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي القول: "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد المناسب عاجلا أم آجلاً... والاعتداء على سورية غير قانوني".

وأضاف: "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد، فهو لا يمكنه القيام بعمل ما والافلات من العقاب... والمقاومة قادرة في المنطقة على الرد في الوقت المناسب".

وأشارت تقارير إيرانية إلى مقتل سبعة إيرانيين جراء قصف مطار التيفور. وكانت روسيا وسورية أكدتا أن إسرائيل هي من قصف المطار. كما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد حالة من التأهب وسط مخاوف من رد محتمل من جانب إيران أو حزب الله.

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تعهد بالرد على الاعتداء على المطار.

وعلى صعيد متصل، قال قاسمي إن القصف الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية مطلع الأسبوع "لن يؤثر على سياسات الجمهورية الإسلامية... فنحن نتابع مبادئنا".

وقال: "هذا النوع من الإجراءات التي تتعارض مع المعايير الدولية والانتهازية ليست خطوة جديدة من قبل أمريكا... وكل ما يلاحَظ من فوضى في المنطقة هو ناجم عن الأخطاء الاستراتيجية الأمريكية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.