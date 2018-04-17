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كُتّاب وآراء
مليونيرة تقيم حفل زفاف لـ"دميتين" بالأقصر
شهد فندق شهير في مدينة الأقصر بصعيد مصر، حفل زفاف غريب ومثير، حيث أقامت المليونيرة البريطانية كلوديا براون، حفل زفاف لـ "دميتين" على شكل دب.
وحجزت المليونيرة للدميتين جناحا ملكيا بالفندق، وأقامت حفلا ساهرا بمشاركة أصدقائها المقربين الذين حضروا من بريطانيا إلى الأقصر لمشاركة صديقتهم في احتفالها بزفاف عرائسها، وتقديم التهنئة للعروسين الدميتين.
المليونيرة البريطانية، أنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات المصرية على حفل الزفاف ونفقات إقامة العروسين والمدعوين، في الفندق الفاخر المطل على نهر النيل، وأصرت على أن يقيم العروسان في ذات الجناح الذى أقام به الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي برفقة زوجته عارضة الأزياء ومغنية الأوبرا الإيطالية كارلا بروني.
وتشتهر مدينة الأقصر باستضافة الكثير من أثرياء العالم ومشاهيره ونجومه وكبار ساسته، والذين يفدون في زيارات سرية وأخرى معلنة، لزيارة آثار المدينة، مثل الأميرة الراحلة ديانا وعارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل وبطلى فيلم تايتانيك، ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت.