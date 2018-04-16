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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة التعاون: المسلمون الأصغر سناً في العالم

منظمة التعاون: المسلمون الأصغر سناً في العالم

منظمة التعاون: المسلمون الأصغر سناً في العالم
هسبريس - متابعة
الاثنين 16 أبريل 2018 - 17:58

كشف مركز دراسات تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الدول الأعضاء، تتميز بالتوزيع السكاني الأصغر سناً على وجه البسيطة، إذ أن أكثر من ثلث سكانها تقل أعمارهم عن 15 عاما.

جاء ذلك في بيان لمنظمة التعاون الإسلامي، نشرته وكالة الأناضول التركية، تضمن جزءا من تقرير لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب (سيسرك)، التابع للمنظمة، الذي يتخذ من العاصمة التركية أنقرة، مقرا له، حول موضوع "وضعية الأطفال في دول التعاون الإسلامي ـ 2015"،

ولفت البيان إلى أن الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لـ"التعاون"، ستناقش موضوع "حقوق الأطفال في العالم الإسلامي"، غدا الثلاثاء، في دورتها العادية الـ13، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية.

وأشار تقرير مركز "سيسرك"، أن عدد الأطفال في الدول الإسلامية، زاد بنسبة 31 بالمائة، من 430 مليوناً في 1990، إلى 562 مليوناً في 2013.

لكنه ذكر أن الدول الأعضاء في المنظمة، لم تستطع الاستفادة من هذه "الميزة الديموغرافية"، بسبب افتقارها إلى تنمية الطفل في مجالي الصحة والتعليم.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، شكلت دول المنظمة 46 بالمائة من إجمالي وفيات الأطفال دون سن الخامسة في العالم في 2013.

وأوضح أنه تم تسجيل وفاة 8 آلاف طفل دون الخامسة في بلدان المنظمة في 2015، كآخر إحصاء متوفر لديها.

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