الاتحاد الأوروبي يحذر من الهجمات الالكترونية

هسبريس - الأناضول

حذّر الاتحاد الأوروبي من تعاظم تهديد الهجمات الالكترونية، مؤكداً أنه سيقدم على خطوات من شأنها زيادة ضمان الأمن الالكتروني.

جاء ذلك في قرار تمّ اتخاذه خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم الإثنين، في لوكسمبورغ.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان، أنّ دولاً وجهات خارج الاتحاد بدأت تستخدم المجال الالكتروني لتحقيق أهدافها وغاياتها، وأنّ هذا الأمر يدعو إلى القلق.

وأبدى المجلس استعداده للمساهمة في تعزيز القوانين والقرارات الدولية الرادعة للهجمات الالكترونية، مشيراً أنّ الاتحاد اتخذ قرارا حول تطوير مواهبه في مواجهة الهجمات الالكترونية.

وجاء في البيان: "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض سيئة، فالهجمات الالكترونية ألحقت أضرارا اقتصادية بالاتحاد".