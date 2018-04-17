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كُتّاب وآراء
4 الآف إماراتي يتقدمون لبرنامج "رواد الفضاء"
تقدم 4 آلاف إماراتي للالتحاق ببرنامج رواد الفضاء، وهو أول برنامج عربي يهدف إلى إعداد رواد فضاء يشاركون في مهمات علمية.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، أمس الاثنين، أن المتقدمين تراوحت أعمارهم بين 17 و 67 عاماً، و34% منهم فتيات.
وقال المهندس سالم المري، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء: "يعتبر البرنامج هو الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الإماراتية التي تهدف إلى إكتشاف الفضاء، وقد تم تصميم البرنامج لتدريب وتأهيل كوادر وطنية قادرة على الانطلاق إلى الفضاء والمشاركة في بعثات الفضاء المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في جهود الاكتشافات العلمية وإجراء التجارب في محطة الفضاء الدولية."
وذكر أن لجنة متخصصة تحصر طلبات الترشيح، واختيار من تنطبق عليهم المعايير، لإخضاعهم لاختبارات بدنية ونفسية، وفحص طبي شامل.
وتختتم جميع مراحل عملية الفرز، باختيار أفضل 4 مرشحين، ليشكلوا معاً أول فريق رواد فضاء إماراتيين، سيتم الإعلان عنه بنهاية العام الجاري.