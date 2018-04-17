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الرئيسية | خارج الحدود | أكثر من نصف مليون كتاب في معرض أبوظبي

أكثر من نصف مليون كتاب في معرض أبوظبي

أكثر من نصف مليون كتاب في معرض أبوظبي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 06:11

تنطلق في الإمارات يوم 25 أبريل الجاري فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ28.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، أن المعرض الذي يستمر حتى أول ماي، يشارك فيه 1350 عارضاً من 63 دولة على مساحة 35 الف متر مربع.

وذكر محمد الشحي، مدير إدارة البحوث والإصدارات في الدائرة ،في مؤتمر صحفي، أن الدورة الجديدة سوف تستضيف أكثر من 500 ألف كتاب بأكثر من 35 لغة من حول العالم وأكثر من 830 ندوة وجلسة حوارية.

واضاف الشحي أن "إدارة المعرض سوف تحتفي ببولندا، بإعتبارها ضيف شرف الدور الجديدة"،متابعا "استطاعت بولندا الحفاظ على الكثير من الثروة الثقافية والتي تتميز بطابع فريد نظراً لمكانها الجغرافي عند التقاء الثقافات الأوروبية".

وتابع: تم تخصيص الكثير من الندوات والفعاليات في دورة المعرض للتعريف بالثقافة البولندية وكنوزها الثقافية.

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