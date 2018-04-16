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الرئيسية | خارج الحدود | الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالیستیاً

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالیستیاً

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالیستیاً
هسبريس - د ب أ
الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:10

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ، مساء الیوم الاثنین، صاروخاً بالیستیاً أطلقته المیلیشیات الحوثیة المدعومة من إيران من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه أراضي المملكة.

وبحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية فإن الصاروخ كان يستھدف منطقة نجران جنوبي المملكة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراضه وتدمیره.

كانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد اعلنت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة نجران .

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخا باليستيا نوع (بدر1) على كهرباء نجران العام.

وهدد الحوثيون لأكثر من مرة بتصعيد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية رداً على ما يصفونه "بالعدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تواصل مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لدعم الحكومة الشرعية في استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون منذ نهاية العام 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اسفي الاثنين 16 أبريل 2018 - 22:38
مليشيات تمطر دولة دات جيش نظامي مثل السعودية بصواريخ وتهدد أمن المواطنين .الحرب الجوية لم تأتي بشيء سوا دمار البنية التحتية في اليمن وقتل المدنيين الأبرياء من المدنيين لا يعرف نهاية هذه الحروب بالوكالة
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