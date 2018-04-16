24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:53
|13:32
|17:06
|20:03
|21:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تعثر عجلة التنمية يوقف إشعاع "سبت آيت ميلك" بجهة سوس
- الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي
- المغرب في اليوم العالمي للفن .. تراكم "الكمّ" في انتظار "الكَيْف"
- إصابة طفل بطلق ناري
- يدمرون سوريا ويتباكون على شعبها
المغرب في اليوم العالمي للفن .. تراكم "الكمّ" في انتظار "الكَيْف" (5.00)
"رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)
- مسيرات العودة الفلسطينية ترفع أعلام البوليساريو وتدافع عن الجبهة - (163)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تستعد للحرب بخدعة "جيش الصحراء" - (118)
- مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة - (85)
- الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء - (44)
- بعد 12 سنة على إعدامه .. أين اختفت جثة صدام حسين؟ - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً بالیستیاً
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية ، مساء الیوم الاثنین، صاروخاً بالیستیاً أطلقته المیلیشیات الحوثیة المدعومة من إيران من داخل الأراضي الیمنیة باتجاه أراضي المملكة.
وبحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية فإن الصاروخ كان يستھدف منطقة نجران جنوبي المملكة، وتمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراضه وتدمیره.
كانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد اعلنت إطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة نجران .
وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخا باليستيا نوع (بدر1) على كهرباء نجران العام.
وهدد الحوثيون لأكثر من مرة بتصعيد إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية رداً على ما يصفونه "بالعدوان على اليمن"، في إشارة إلى عمليات قوات التحالف العربي في اليمن.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تواصل مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لدعم الحكومة الشرعية في استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون منذ نهاية العام 2014.