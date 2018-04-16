24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
- تعثر عجلة التنمية يوقف إشعاع "سبت آيت ميلك" بجهة سوس
- الرياضي: حقوق الإنسان بالمغرب تتأرجح بين النوايا والخطاب الرسمي
- المغرب في اليوم العالمي للفن .. تراكم "الكمّ" في انتظار "الكَيْف"
- إصابة طفل بطلق ناري
المغرب في اليوم العالمي للفن .. تراكم "الكمّ" في انتظار "الكَيْف" (5.00)
"رد الاعتبار" يضفي حلة جديدة على أزقة المدينة القديمة في الرباط (5.00)
- مسيرات العودة الفلسطينية ترفع أعلام البوليساريو وتدافع عن الجبهة - (165)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تستعد للحرب بخدعة "جيش الصحراء" - (127)
- مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة - (91)
- الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء - (79)
- المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026 - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين، بتهمة "إحراق الأعلام الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد موقع "0404" العبري، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من سكان شرقي القدس، بتهمة حرقهم للأعلام الإسرائيلية قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" في المدينة المحتلة.
وأضاف الموقع المقرّب من جيش الإسرائيلي، أنه تم اقتياد الشبان الثلاثة للتحقيق، حيث وُجد معهم أدوات لإشعال النيران.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم ستة مواطنين مقدسيين بينهم سيّدة وأطفال، عقب اقتحام بلدة الطور شرق القدس، ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق المدينة.