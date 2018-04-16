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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل

اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل

اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
هسبريس - قدس بريس
الاثنين 16 أبريل 2018 - 23:42

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة شبان فلسطينيين، بتهمة "إحراق الأعلام الإسرائيلية" في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد موقع "0404" العبري، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من سكان شرقي القدس، بتهمة حرقهم للأعلام الإسرائيلية قرب مستوطنة "التلة الفرنسية" في المدينة المحتلة.

وأضاف الموقع المقرّب من جيش الإسرائيلي، أنه تم اقتياد الشبان الثلاثة للتحقيق، حيث وُجد معهم أدوات لإشعال النيران.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر اليوم ستة مواطنين مقدسيين بينهم سيّدة وأطفال، عقب اقتحام بلدة الطور شرق القدس، ومخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي شرق المدينة.

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