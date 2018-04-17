غارات جوية للتحالف تسقط قتلى وجرحى حوثيين

هسبريس - د.ب.أ

أفاد الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي بسقوط قتلى وجرحى من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية اليوم الثلاثاء في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "طيران التحالف شن عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات لمسلحي الحوثي، في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية".

وأضاف أن" الغارات الجوية، تزامنت مع مواجهات بين قوات الجيش المدعومة بعناصر من المقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي الحوثي من جانب آخر، في عدة مواقع بالمديرية ذاتها".

وأوضح المصدر أن" قوات الجيش سيطرت على عدة مواقع جبلية مطلة على معسكر فضحة الاستراتيجي في المديرية ذاتها".

ولفت إلى أن قوات الجيش، تواصل تقدمها الميداني، بإسناد من طيران التحالف، وأن هناك استعدادات من أجل تحرير هذا المعسكر الاستراتيجي.

وفي أوقات سابقة ، كانت قوات الجيش قد سيطرت على مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى تحرير عدة مناطق بمديريات أخرى من قبضة الحوثيين.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء، في أنها توصف بأنها قلب اليمن، كونها تتوسط البلاد، ولديها حدود مع ثمان محافظات شمالية وجنوبية.

وتشهد اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات، حربا عنيفة بين قوات هادي المدعومة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جانب آخر، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وجعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة لمساعدات، حسب تقديرات للأمم المتحدة.