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كُتّاب وآراء
الصين تعتزم إلغاء قيود الملكية الأجنبية للسيارات
أعلنت لجنة مركزية للتخطيط في الصين أن البلاد تعتزم إلغاء كافة القيود على الملكية الأجنبية في قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الخمس القادمة، وهي النقطة التي كانت حساسة بالنسبة للولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين.
وتعهدت الحكومة بإلغاء القيود على الملكية الأجنبية لشركات تصنيع السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري، ولمصنّعي المركبات التجارية قبل نهاية 2020، وبالنسبة لكافة مصنّعي مركبات الركاب قبل نهاية 2022.
وقالت "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" إنه "خلال الخمس سنوات الانتقالية، سيقوم قطاع تصنيع السيارات بإلغاء كافة القيود". وأشارت إلى أنه سيتم أيضا، خلال العام الجاري، إلغاء القيود على الملكية الأجنبية في صناعة الشحن؛ وبعض مجالات قطاع الصناعة.