24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. أم العيد يملأ "سِجِل الملائكة" سخريةََ من المجتمع (5.00)

  2. محكمة إسرائيلية تسمح بهتافات في المسجد الأقصى (5.00)

  3. الناطق باسم "مسيرات العودة" الفلسطينية يرفض رفع أعلام البوليساريو (5.00)

  4. شرطة سطات تفكك عصابة سرقة المحلاّت التجارية (5.00)

  5. "النهج الديمقراطي" .. حزب مغربي يقاطع الانتخابات منذ 23 سنة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الصين تعتزم إلغاء قيود الملكية الأجنبية للسيارات

الصين تعتزم إلغاء قيود الملكية الأجنبية للسيارات

الصين تعتزم إلغاء قيود الملكية الأجنبية للسيارات
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 23:50

أعلنت لجنة مركزية للتخطيط في الصين أن البلاد تعتزم إلغاء كافة القيود على الملكية الأجنبية في قطاع صناعة السيارات خلال السنوات الخمس القادمة، وهي النقطة التي كانت حساسة بالنسبة للولايات المتحدة والشركاء التجاريين الآخرين.

وتعهدت الحكومة بإلغاء القيود على الملكية الأجنبية لشركات تصنيع السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري، ولمصنّعي المركبات التجارية قبل نهاية 2020، وبالنسبة لكافة مصنّعي مركبات الركاب قبل نهاية 2022.

وقالت "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" إنه "خلال الخمس سنوات الانتقالية، سيقوم قطاع تصنيع السيارات بإلغاء كافة القيود". وأشارت إلى أنه سيتم أيضا، خلال العام الجاري، إلغاء القيود على الملكية الأجنبية في صناعة الشحن؛ وبعض مجالات قطاع الصناعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.