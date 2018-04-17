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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات السورية تعلن اعتراض "صواريخ مجهولة"

السلطات السورية تعلن اعتراض "صواريخ مجهولة"

السلطات السورية تعلن اعتراض "صواريخ مجهولة"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 13:43

اعترضت منظومات الدفاع الجوي السورية فجر اليوم صواريخ مجهولة المصدر، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية ونشطاء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت عدة صواريخ أطلقت فجر اليوم على مناطق ريف حمص، بوسط البلاد.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سماع دوي انفجارات في ريف حمص الجنوبي الشرقي بوسط البلاد وفي منطقة القمون، شرقي دمشق، كما شوهد وميض في سماء المنطقتين.

ونقل المرصد عن مصادر متقاطعة قولها إن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي واعتراض صواريخ في سماء المنطقتين، في حين لم يسقط أي صاروخ على مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي، أو مطاري الضمير والناصرية في القلمون الشرقي.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنت فجر يوم السبت الماضي ضربات جوية على سوريا، قالت الدول الثلاث إنها استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج التسليحي الكيماوي لدمشق وذلك ردا على هجوم كيماوي مزعوم استهدف مدينة دوما السورية في السابع من الشهر وتحمل واشنطن وحلفاؤها مسؤوليته للنظام السوري.

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