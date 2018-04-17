24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الزفزافي يندد بالعرقية والعنصرية .. والمهدوي يهدد بالانتحار
- حادثة سير تودي بحياة إمام مسجد في تنجداد
- اعتقال 3 مقدسيين بتهمة إحراق أعلام إسرائيل
- شبح الإفراغ يتربص بمرحلين من المحج الملكي
- هل يتجاوز مجلس الأمن في جلسته الثانية جمود ملف الصحراء؟
إجراء اللقاحات يقض مضجع مغاربة مقبلين على العمرة والحج (5.00)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تستعد للحرب بخدعة "جيش الصحراء" - (144)
- الملك يحل بأرض الوطن .. وفنانون عالميون يهنئونه بالشفاء - (125)
- مثليون مغاربة بوجه مكشوف .. "مجتمع الميم" وقيود السلطة - (102)
- هذه الدول يمكن للمغاربة زيارتها بدون الحصول على تأشيرة - (65)
- المالكي: المغرب يملك جميع المقومات لتنظيم كأس العالم 2026 - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات السورية تعلن اعتراض "صواريخ مجهولة"
اعترضت منظومات الدفاع الجوي السورية فجر اليوم صواريخ مجهولة المصدر، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية ونشطاء.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت عدة صواريخ أطلقت فجر اليوم على مناطق ريف حمص، بوسط البلاد.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سماع دوي انفجارات في ريف حمص الجنوبي الشرقي بوسط البلاد وفي منطقة القمون، شرقي دمشق، كما شوهد وميض في سماء المنطقتين.
ونقل المرصد عن مصادر متقاطعة قولها إن الانفجارات ناجمة عن قصف صاروخي واعتراض صواريخ في سماء المنطقتين، في حين لم يسقط أي صاروخ على مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجنوبي الشرقي، أو مطاري الضمير والناصرية في القلمون الشرقي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد شنت فجر يوم السبت الماضي ضربات جوية على سوريا، قالت الدول الثلاث إنها استهدفت منشآت مرتبطة بالبرنامج التسليحي الكيماوي لدمشق وذلك ردا على هجوم كيماوي مزعوم استهدف مدينة دوما السورية في السابع من الشهر وتحمل واشنطن وحلفاؤها مسؤوليته للنظام السوري.