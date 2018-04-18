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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تخشى تلاعب روسيا في "أدلة الكيماوي"

واشنطن تخشى تلاعب روسيا في "أدلة الكيماوي"

واشنطن تخشى تلاعب روسيا في "أدلة الكيماوي"
هسبريس - متابعة
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 00:46

عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء احتمال تلاعب روسيا في أي أدلة ممكنة للهجوم الكيماوي الذي استهدف سكان المعارضة السوية في دوما، ودعت كافة الأطراف المتورطة في الصراع للسماح بفتح تحقيق "أمن وعاجل بصلاحية الدخول الكامل" لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال مبعوث الولايات المتحدة لدى المنظمة، كينيث وارد، في بيان للأخيرة: "ندعو كافة الأطراف لضمان مهمة تقصي الحقائق في الهجمات في دوما بشكل آمن وعاجل وبصلاحية الدخول الكامل".

وأضاف أنه "في جميع الأحوال، نعتقد أن روسيا قد تكون زارت مكان الهجوم. ويقلقنا احتمالية تلاعبها في الموقع بهدف إفشال جهود بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

ومنذ وقوع الهجوم الكيماوي المزعوم بدوما، في السابع من أبريل الجاري، حملت واشنطن موسكو مسؤولية سماحها لحكومة الرئيس السوري، بشار الأسد، باستخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة.

وأكد البيت الأبيض على أنه "في المستقبل القريب" سيقرر بشأن امكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب دعمها للأسد.

وندد وارد بأن "الولايات المتحدة حاولت مرارا استخدام الطرق الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية لتجنب استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب الأسد. ولكن روسيا اعترضت في كل المرة طرق جهودنا".

وشنت الجمعة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية مشتركة على مقرات عسكرية كيماوية في سوريا ردا على الاستخدام المزعوم لحكومة الأسد للأسلحة الكيماوية في دوما.

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