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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يدعو إلى مفهوم جديد للسيادة الأوروبية

ماكرون يدعو إلى مفهوم جديد للسيادة الأوروبية

ماكرون يدعو إلى مفهوم جديد للسيادة الأوروبية
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 21:52

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ ،إلى "الدفاع بحزم عن مفهوم جديد للسيادة الأوروبية في وجه النزعات إلى التسلط ببعض دول الاتحاد".

وقال: "أريد الانتماء إلى جيل يقرر الدفاع بحزم عن ديموقراطيته (...) لم أستسلم لأي انبهار بالأنظمة المتسلطة". ثم تابع: "أنتمي إلى جيل لم يعرف الحرب ويسمح لنفسه أن ينسى ما عاشه أسلافه (...) لا أريد الانتماء إلى جيل ينقاد بلا إرادة".

وحض ماكرون، في خطابه الأول أمام النواب الأوروبيين، على الدخول في "نقاش ديموقراط" حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، إلى حين إجراء الانتخابات الأوروبية عام 2019"، مسلطا الضوء على "المشاورات مع المواطنين التي سيباشرها في إيبينال بشرق فرنسا".

وقال الرئيس: "علينا أن ننصت لغضب شعوب أوروبا. ليسوا بحاجة إلى ديماغوجية، بل إلى مشروع".

وفي وقت تواجه أوروبا "ظروفا صعبة داخلية" بحسب تعبير قصر الإليزيه، ولا سيما مع الانتخابات التي جرت مؤخرا في إيطاليا والمجر وفازت فيها أحزاب مشككة في جدوى الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون إن "شكلا من الحرب الأهلية الأوروبية يعود إلى الظهور" و"تبدو لنا أنانيتنا القومية أحيانا أهم مما يوحدنا في وجه باقي العالم".

وعلق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في كلمة ألقاها بعد ماكرون، أن "فرنسا الحقيقية عادت. أرحب بعودة فرنسا إلى صفوفنا". لكنه أضاف "دعونا لا ننسى أن أوروبا ليست فرنسية ألمانية حصرا" بل "ينبغي أن يتمكن المحرك من العمل بمساهمة (البلدان) الأخرى".

من جهة أخرى، أبدى ماكرون استعداد بلاده لزيادة مساهمتها في الميزانية الأوروبية لكنه دعا إلى "تحديث" هذه الميزانية حتى "تعكس مشروعا سياسيا يقوم على التماسك والفاعلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - amine الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 22:04
l'europe est le vieux continent, le berceau de toute les civilisations et le carrefour des cultures. personne ne peut agir hors ses lois et ses directives,et leurs dirigeants savent bien comment défendre la valeur des européens au sein d'une communauté assez riche. Macron et d'autres militent pour l'europe unifiée soudée pour un avenir commun.. Or, c'est une leçon à l'afrique pour que ce continent noir se réveile de sa léthargie..
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