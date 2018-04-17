كوميديا ساخرة تثير غضب بنعطية في إيطاليا

هسبريس من إيطاليا

توعد عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، المهدي بنعطية، من خلال مواقع الاتصال الاجتماعي، أحد أشهر الكوميديين الإيطاليين بالضرب ووصفه بألفاظ نابية بعدما قام الأخير بانتقاده لتشبيهه احتساب ضربة جزاء ضده في مباراة إياب ربع نهاية أبطال أوربا أمام ريال مدريد بـ"الاغتصاب".

وكان ماوريتسيو كروتصا، الذي يعتبر أكثر الكوميديين الإيطاليين شعبية في السنوات العشر الأخيرة، والذي لم يسلم من سخريته أي مسؤول بإيطاليا، بمن فيهم رئيس الجمهورية، قد وقف في برنامجه الأسبوعي الذي يقدمه على القناة التاسعة التابعة لمجموعة "سكاي"، مساء الجمعة، عند تصريحات المدافع المغربي بنعطية، الذي شبه في تصريحات للصحافة الفرنسية قرار الحكم احتساب ضربة جزاء في الثواني الأخيرة بالاغتصاب.

وفي تعليق كوميدي ممزوج بالعديد من الكلمات الإيطالية ذات المعاني المركبة، توجه كروتصا بالسؤال إلى بنعطية عما إذا كان يعي فعلا معنى الاغتصاب أو سبق له أن تعرض له، وإلا فعليه أن يجرب بنفسه، قبل أن يحذره من استعمال بعض المصطلحات في غير محلها، لأنه لا وجه للمقارنة حسب تعبير الكوميدي ذاته.

ورغم أن انتقاد الكوميدي لم يكن لبنعطية وحده بل شمل كذلك عميد "اليوفي" والمنتخب الإيطالي جان لويجي بوفون، الذي أدلى بتصريحات غريبة ضد الحكم الإنجليزي الذي احتسب ضربة الجزاء لصالح ريال مدريد، عندما وصفه بـ"عديم القلب"، وبأن له صندوق قمامة عوض قلب، إلا أن رد فعل بنعطية كان "عنيفا" و"غير مفهوم" حتى بالنسبة لأنصاره الذين أرغموه على سحب "تدوينته" المثيرة للجدل.

ووصف بنعطية الكوميدي الذي قال إنه "لا يضحك أحدا" بأوصاف نابية، وتوعده بالضرب إذا ما صادفه في طريقه.

ويسجل مراقبون خلال الموسم الحالي النرفزة الواضحة التي أصبحت تتسم بها ردود فعل عميد المنتخب المغربي تجاه منتقديه، إذ سبق له أن دخل في تبادل سب وشتم على مواقع الاتصال الاجتماعي كذلك مع أنصار فريق روما. والتقطت عدسات الكاميرات في مباراة "اليوفي" أمام أرسنال الإنجليزي برسم ثمن نهاية دوري أبطال أوربا كيف أن المدرب "ماسيميليانو أليغري" صرخ في وجه بنعطية وأنبه على نرفزته غير المبررة، وقال في تصريحات صحافية بعد ذلك إن نقطة ضعف اللاعب أنه لا يستطيع التحكم في تصرفاته إذا ما فقد أعصابه.

ورفض فريق "اليوفي" تغريم لاعبه المغربي إثر ما صدر منه في حق كروتصا، بعدما كانت العديد من الأصوات طالبت بمعاقبة بنعطية للأسلوب التهديدي الذي تضمنته "تدوينته"، والكلمات النابية التي استعملها، والتي وصفها بعض المعلقين على الصفحة الخاصة لفريق "اليوفي" بـ"أسلوب المافيا"، وبأنها لا تليق بلاعب فريق عريق اسمه "اليوفي".