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روسيا تعتقل مخططين لأعمال إرهابية في روستوف
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 05:58
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن إلقاء القبض على عناصر متطرفة، تنتمي لتنظيم "داعش"، خططت لتنفيذ أعمال إرهابية في منطقة روستوف، باستخدام الأسلحة والمتفجرات.
وأوضح بيان صادر عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه "تم إحباط أنشطة خلية، مؤيدة للتنظيم الإرهابي الدولي، خططت لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي منطقة روستوف باستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، وإلقاء القبض على ثلاثة أعضاء من المجموعة".
المصدر زاد: "تم ضبط أسلحة نارية وذخائر وعبوات ناسفة بحوزة المعنيين بالأمر كانت جاهزة للاستخدام، إضافة إلى وسائل اتصالات ووسائط رقمية تحتوي على مواد دعائية لصالح الأنشطة الإرهابية لتنظيم داعش".