تراجع حاد يبدد مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني

هسبريس - د.ب.أ

دخل مؤشر رئيسي للثقة في الاقتصاد الألماني إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ يوليوز من عام 2016 ، وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والصراع في سورية.

وسجل مؤشر "زد.إي.دبليو"، الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، سالب 8.2 نقطة في أبريل، مقابل 13.3 نقطة في مارس.

وقال أخيم فامباخ، المسؤول عن المؤشر، إن "أسباب هذا التراجع تتركز بصورة أساسية في الصراع التجاري الدولي مع الولايات المتحدة والوضع الحالي في سورية".

وأضاف أن "التراجع الكبير في الإنتاج والصادرات ومبيعات التجزئة في ألمانيا في الربع الأول من 2018 له أيضا تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية في المستقبل".

وشارك 220 محللا في الاستطلاع الذي تم إجراؤه على مدار شهرين في مارس الماضي.

وأوضح المركز أن تقييما منفصلا حول الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا تراجع بـ2.8 نقطة إلى 87.9 نقطة.

وفيما يتعلق بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، فإن الثقة تراجعت بـ11.5 نقطة لقراءتها الحالية 1.9 .

تجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق الصفر للاستطلاع تعني أن عدد المحللين الذين يتوقعون نموا في المستقبل أكبر من عدد من يتوقعون حدوث تراجع.