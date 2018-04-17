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حقل غاز يجمع سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية

حقل غاز يجمع سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 22:40

وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، على عقد مع إيني الإيطالية، لتطوير حقل غازي يصل إنتاجه اليومي إلى 8 ملايين متر مكعب، بتكلفة مالية 200 مليون دولار.

وجرت مراسيم التوقيع، على هامش انعقاد الأيام التقنية والعلمية الـ11 لسوناطراك (حكومية)، انطلقت أمس الإثنين، وتستمر حتى الخميس المقبل، بمدينة وهران (غرب).

ووفق وثيقة وزعت على الصحفيين، فإن المشروع يتضمن إقامة خط أنابيب غاز يربط الحقل المسمى بئر ربعة شمال (جنوب شرق)، ونقله على مسافة 150 كلم إلى وحدة المعالجة للغاز الطبيعي بالحقل المسمى "منزل لجمت" (شرق).

ومن المنتظر أن يتم تسليم المشروع نهاية 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إيني"، كلاوديو ديسكالتسي، خلال الفعالية، إن مباحثات جارية مع "سوناطراك"، لتقييم الإمكانيات والاحتياطات المحتملة في الحقول البحرية بعرض السواحل الجزائرية.

ويعقد الجانبان اجتماعا، ماي المقبل، لتقييم بيانات الدراسات والمسح الزلزالي بعرض المياه الإقليمية للساحل الجزائري، بما فيها صور ثلاثية الأبعاد للأعماق، والتي أجريت على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتعتبر "إيني"، أول منتج أجنبي للنفط في الجزائر، بطاقة يومية تقدر بنحو 100 ألف برميل نفط مكافئ، وتشارك في 32 ترخيص منجمي في البلاد.

وتنتج الجزائر العضو بمنظمة "أوبك" نحو 1.2 مليون برميل من الخام يوميا، وصدرت نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز في 2017.

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