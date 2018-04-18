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البحرية الليبية تنقذ 217 مهاجرا شرق طرابلس
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 13:57
أعلن المتحدث باسم أركان البحرية الليبية أيوب قاسم اليوم الإربعاء إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة "القره بوللي" شرق طرابلس.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، إن بين المهاجرين 85 امرأة، و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين تم انقاذهما أمس الثلاثاء بواسطة الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل الليبي.
وأشار إلى أن المهاجرين ينتمون لجنسيات أفريقية مختلفة، لافتا إلى أنه تم نقلهم مساء أمس إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ونقلهم الى مركز إيواء "تاجوراء" في الطرف الشرقي من العاصمة الليبية.