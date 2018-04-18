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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش المصري يعلن تصفية "أمير داعش" في سيناء

الجيش المصري يعلن تصفية "أمير داعش" في سيناء

الجيش المصري يعلن تصفية "أمير داعش" في سيناء
هسبريس - متابعة
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 11:35

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء، القضاء على أمير تنظيم داعش بوسط سيناء ناصر أبو زقول، بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الاربعاء، إنه "استمرارا لجهود القوات المسلحة في إحكام السيطرة علي مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء قامت قوات الجيش الثالث الميداني بمداهمة عدد من المناطق الجبلية الوعرة وسط سيناء، وأسفرت عملية المداهمة عن القضاء على ناصر أبو زقول أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء".

وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران ، وعثر بحوزته على بندقية آلية، وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخائر، و ست خزن بندقية آلية وجهاز اتصال لاسلكى.

وأكدت القوات المسلحة، في بيانها، "مواصلة أبطال الجيش الثالث الميداني جهودهم للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء".

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