24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:49
|13:32
|17:06
|20:05
|21:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- من يحمي عقول شبابنا من ويلات الهجرة...؟
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- هوس التصنيفات
- من شاعرة إلى رئيس الحكومة: ميزانية الثقافة تقص أجنحة الإبداع
- الاستغلال الجنسي يطارد نساء وأطفال تنظيم "داعش"
نشطاء: موجة التطبيع مع الصهاينة تهدد أمن واستقرار المغرب (5.00)
- جنود البوليساريو الصرعى تدربوا بالجزائر على الحرب ضد المغرب - (107)
- إقدام مغاربة على تغطية "عورة" تمثال تاريخي يُشْعل غضب إيطاليا - (90)
- هل يُلغي المغرب تجريم المثلية الجنسية للظفر بتنظيم كأس العالم؟ - (82)
- البحرية الجزائرية تعزز أسطولها العسكري بغواصة روسية متطورة - (77)
- تجديد اتفاق الصيد البحري يلحق هزيمة جديدة بـ"خصوم المغرب" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جزر هاينان الصينية تسمح بشهر دون تأشيرة
ستسمح جزيرة هاينان الصينية (جنوب) بالإقامة السياحية لمدة تصل لشهر دون الحاجة للحصول على تأشيرة لمواطني 59 دولة بينها إسبانيا والمكسيك والأرجنتين وتشيلي، وفقا لما أعلنته إدارة الهجرة المحلية.
وسيدخل هذا الاجراء حيز النفاذ في الأول من ماي لتصبح هاينان المقاطعة الصينية الأكثر انفتاحا للسياحة الأجنبية بجانب مناطق إدارية أخرى مثل هونج كونج وماكاو.
وحتى الآن كانت تسمح هاينان بالإقامة بدون تأشيرة لفترة تتراوح بين 15 و21 يوما لمواطني 26 دولة ولكن فقط لرحلات المجموعات السياحية ومع الاجراء الجديد سيستفاد أيضا السائح الفردي.
وتعد هاينان وجهة سياحية لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل والبرتغال وألمانيا وروسيا.
وأعلنت الحكومة الصينية مؤخرا عن خططها لتحويل الجزيرة لمنطقة تجارة حرة تضم مقرات لشركات أجنبية كبرى.
وتعد الصين رابع وجهة سياحية على مستوى العالم بعد إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.