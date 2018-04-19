جزر هاينان الصينية تسمح بشهر دون تأشيرة

هسبريس - متابعة

ستسمح جزيرة هاينان الصينية (جنوب) بالإقامة السياحية لمدة تصل لشهر دون الحاجة للحصول على تأشيرة لمواطني 59 دولة بينها إسبانيا والمكسيك والأرجنتين وتشيلي، وفقا لما أعلنته إدارة الهجرة المحلية.

وسيدخل هذا الاجراء حيز النفاذ في الأول من ماي لتصبح هاينان المقاطعة الصينية الأكثر انفتاحا للسياحة الأجنبية بجانب مناطق إدارية أخرى مثل هونج كونج وماكاو.

وحتى الآن كانت تسمح هاينان بالإقامة بدون تأشيرة لفترة تتراوح بين 15 و21 يوما لمواطني 26 دولة ولكن فقط لرحلات المجموعات السياحية ومع الاجراء الجديد سيستفاد أيضا السائح الفردي.

وتعد هاينان وجهة سياحية لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل والبرتغال وألمانيا وروسيا.

وأعلنت الحكومة الصينية مؤخرا عن خططها لتحويل الجزيرة لمنطقة تجارة حرة تضم مقرات لشركات أجنبية كبرى.

وتعد الصين رابع وجهة سياحية على مستوى العالم بعد إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.