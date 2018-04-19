24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1806:4913:3217:0620:0521:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. نشطاء: موجة التطبيع مع الصهاينة تهدد أمن واستقرار المغرب (5.00)

  2. هذه تفاصيل مُشاركة "الأسود" في "فيفا موروكو" (5.00)

  3. الرجاء البيضاوي يجدد فوزه على "زاناكو" الزامبي (5.00)

  4. المنخرط الحزبي أو أبناء الليل السياسي (4.50)

  5. أسئلة إلى "أهل الاختصاص" (4.06)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جزر هاينان الصينية تسمح بشهر دون تأشيرة

جزر هاينان الصينية تسمح بشهر دون تأشيرة

جزر هاينان الصينية تسمح بشهر دون تأشيرة
هسبريس - متابعة
الخميس 19 أبريل 2018 - 01:10

ستسمح جزيرة هاينان الصينية (جنوب) بالإقامة السياحية لمدة تصل لشهر دون الحاجة للحصول على تأشيرة لمواطني 59 دولة بينها إسبانيا والمكسيك والأرجنتين وتشيلي، وفقا لما أعلنته إدارة الهجرة المحلية.

وسيدخل هذا الاجراء حيز النفاذ في الأول من ماي لتصبح هاينان المقاطعة الصينية الأكثر انفتاحا للسياحة الأجنبية بجانب مناطق إدارية أخرى مثل هونج كونج وماكاو.

وحتى الآن كانت تسمح هاينان بالإقامة بدون تأشيرة لفترة تتراوح بين 15 و21 يوما لمواطني 26 دولة ولكن فقط لرحلات المجموعات السياحية ومع الاجراء الجديد سيستفاد أيضا السائح الفردي.

وتعد هاينان وجهة سياحية لدول مثل بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل والبرتغال وألمانيا وروسيا.

وأعلنت الحكومة الصينية مؤخرا عن خططها لتحويل الجزيرة لمنطقة تجارة حرة تضم مقرات لشركات أجنبية كبرى.

وتعد الصين رابع وجهة سياحية على مستوى العالم بعد إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - شوافة الخميس 19 أبريل 2018 - 01:30
واشحنا هدي نبقاو تابعين غير الباسبورات ؤالفيزات?????
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.