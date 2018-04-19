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إيران تتخلى عن الدولار في المعاملات الأجنبية
الخميس 19 أبريل 2018 - 02:33
ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، أن إيران انتقلت في معاملاتها الأجنبية، من الدولار إلى الأورو.
وأضاف المصدر أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإدارة أسعار الصرف ودعم الريال الآخذ في التراجع.
وانخفضت قيمة الريال الإيراني بنسبة تزيد عن 6 في المائة مقابل الدولار، لتسجل العملة الإيرانية أدنى أسعارها مع تزايد الغموض بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الكبرى سنة 2015.