السياسة تدفع سلطات الفلبين إلى ترحيل الأجانب

هسبريس - متابعة

قالت الفلبين إنه سوف يتم ترحيل الأجانب، الذين يشاركون في أنشطة سياسية حزبية أثناء زيارة البلاد، حتى إذا أعربوا عن دعم إدارة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وقال وزير الخارجية آلان بيتر كايتانو إنه من المتوقع من الأجانب أن يتبعوا حدود التأشيرات التي حصلوا عليها، ولا تعتبر ممارسة الحقوق السياسية أحد الأمور المتاحة أثناء زيارة الفلبين.

وأضاف " بوجه عام، أي شخص سواء كان يبلغ من العمر 12 عاما أو 50 عاما أو 70 عاما، إذا كان أجنبيا وشارك في أنشطة سياسية حزبية بالفلبين، حينئذ فإنه غير مرحب به لأنه يتدخل في حقوقنا السياسية ويتدخل في حقوقنا لتقرير المصير".

وأوضح أن هذه السياسة لا تنطبق فقط على دعم المعارضة.

وقال " إذا خرج أجنبي للشوارع وقال استمر في حربك على المخدرات، سوف نطالبه أيضا بالرحيل لأنه ليس من حقه السياسي فعل ذلك".

وكانت الفلبين قد رحلت الأحد الماضي جياكومو فيليبيك نائب الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين بعد أن تم منعه من دخول البلاد بعد أن تم دعوته كضيف في اجتماع لحزب أكبايان سيتيزينز أكشن.

وكانت سلطات الهجرة قد ألقت القبض الاثنين الماضي على راهبة أسترالية تبلغ من العمر 71 عاما بزعم مشاركتها في تجمعات سياسية في البلاد، ولكن تم الإفراج عنها لدى تقديمها جواز سفرها وعليه تأشيرة تبشيرية صالحة .