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بلجيكا تطالب إسبانيا بمعلومات عن كتالونيين هاربين

بلجيكا تطالب إسبانيا بمعلومات عن كتالونيين هاربين
هسبريس - متابعة
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 12:26

طالب الإدعاء العام البلجيكي السلطات الإسبانية بمزيد من المعلومات حول مستشاري كتالونيا السابقين والهاربين إلى بلجيكا، توني كومين وميرتشيل سيريت وويس بويج، وفقا لما أفاد به محامي السياسيين الانفصاليين في كتالونيا، بول بيكارت.

ووفقا لبيكارت تم تأجيل الجلسة المنظورة أمام محكمة الدرجة الأولى في بروكسل حتى 16 ماي المقبل بناء على هذا الطلب، وذلك لدراسة إمكانية تسليم المسؤولين الهاربين.

ووصل كل من كومين وسيريت وبويج صباح أمس إلى محكمة الدرجة الأولى في بروكسل، لحضور جلسة استماع مقررة حول مذكرة الاعتقال والتسليم الأوروبية الصادرة بحقهم.

وقال المحامي إن قرار القاضي الألماني بخصوص مذكرة الاعتقال الأوروبية الصادرة بحق رئيس الإقليم السابق، كارليس بوجديمونت، يعد أمرا "إيجابيا إلى حد ما لأنه لم يقبل تسليم المتهم بسبب تهمة التمرد".

وأضاف أن الانتخابات في كتالونيا أظهرت أن إسبانيا "تضع في السجن برلمانيين منتخبين".

تجدر الإشارة بأن الإجراءات الخاصة بمذكرة الاعتقال الأوروبية تمنح الدول مهلة مدتها 60 يوما على الأقل من تاريخ إلقاء القبض على الأشخاص المطلوب اتخاذ قرار بشأن تسليمهم، وهي فترة يمكن تمديدها إلى 90 يوما في ظروف استثنائية.

وعلى الرغم من إطلاق سراحهم أثناء الإجراءات القضائية، إلا أنه يتم تطبيق إجراءات احترازية بحقهم مثل منعهم من مغادرة البلاد وإجبارهم على الإبلاغ عن أماكن إقامتهم والالتزام بالمثول أمام السلطات.

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