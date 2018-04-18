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الرئيسية | خارج الحدود | مرشد إيران خامنئي يتخلى عن استخدام "تلغرام"

مرشد إيران خامنئي يتخلى عن استخدام "تلغرام"

مرشد إيران خامنئي يتخلى عن استخدام "تلغرام"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 18 أبريل 2018 - 20:52

أعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الأربعاء، أنه سيوقف رسائله عبر حسابه على تطبيق تلغرام، وسيستخدم بعد اليوم خدمات إيرانية للرسائل "صونا للمصلحة القومية" لبلده.

ويأتي ذلك بينما تتحدث شائعات عن توقف وشيك لكل خدمات الرسائل الأجنبية، وعلى رأسها تلغرام، الشبكة التي تضم أربعين مليون مستخدم في إيران.

وقالت آخر رسالة نشرها مرشد الجمهورية الإسلامية على تلغرام: "صوناً للمصلحة القومية ولكسر احتكار خدمة الرسائل تلغرام، يوقف الموقع الإلكتروني لحفظ ونشر أعمال آية الله العظمى خامنئي نشاطاته على خدمة الرسائل هذه اعتبارا من اليوم".

ويقوم حساب خامنئي بتحويل المستخدم إلى حسابات أخرى على تطبيقات أخرى إيرانية، مثل سوروش وغاب اللذين تحاول السلطات الترويج لهما.

وتقول آخر رسالة للمرشد الأعلى إن "هذا الإجراء الذي اتخذ قبل أن يبدأ البرنامج الرسمي الذي يقضي بوقف استخدام تلغرام، يهدف إلى دعم خدمات الرسائل الوطنية".

وكانت وزارة التربية الإيرانية منعت، الأحد، المدارس من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية للاتصالات وأجبرتها على "استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الداخلية".

ومنعت السلطات مؤقتا موقع تلغرام خلال موجة الاحتجاجات التي شملت عددا من المدن الإيرانية في بداية العام الجاري. واتهمت السلطات "تلغرام" بالسماح للمجموعات "المضادة للثورة"، المتمركزة في الخارج، باستخدام المنصة لتأجيج الاضطرابات.

وفي الأشهر الأخيرة تم تطوير عدة منصات شبيهة بتلغرام. وتقول "سوروش" إن لديها خمسة ملايين مشترك و"غاب" أكثر من 1.3 ملايين. وتؤكد السلطات أن هذه الشبكات تقدم ضمانات السرية نفسها التي تؤمنها الشبكات الأجنبية.

ويستخدم موقعا "فيسبوك" و"تويتر" بدرجة أقل في ايران؛ وهما محجوبان، لكن يمكن الوصول إليهما عبر الشبكة الافتراضية الخاصة "في بي ان".

ولم يعلن مكتب خامنئي الذي يستخدم خمسة حسابات على "تويتر" (بالفارسية والانكليزية والعربية والاسبانية والفرنسية) نيته التخلي عنها.

وكانت وكالة الأنباء الطلابية نقلت عن النائب المحافظ ابو الفضل ابو ترابي أن "كل خدمات الرسائل الأجنبية وعلى رأسها تلغرام قد تُحجب في إيران اعتبارا من 21 أبريل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hatim الأربعاء 18 أبريل 2018 - 21:02
Vraiment je respecte cet homme, pas pour la religion (oui c'est un musulman), mais pour ces plans pour
développer le pays scientifiquement.
Vive les perses.
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2 - سلعة بور الأربعاء 18 أبريل 2018 - 21:06
ولماذا لا تستعملون الحمام الزاجل مادامت كل التطبيقات من اختراع الغرب الكافر إلى متى هذا الضحك على الدقون إلا متى هذا الإستغباء ....
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