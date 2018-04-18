أردوغان يعلن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بتركيا

هسبريس - متابعة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، من الممكن أن تكون في 24 يونيو المقبل.

وأرجع أردوغان في تصريحات موجزة أذيعت في التلفزيون قرار إجراء انتخابات مبكرة إلى الموقف في العراق وسورية بالإضافة إلى الحاجة لاتخاذ قرارات اقتصادية.

وأشار إلى أنه ما زالت هناك حاجة لأن تؤكد اللجنة الانتخابية هذا الموعد، ولكن سوف يتم البدء في الاستعدادات.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات عقب لقائه بزعيم الحركة القومية اليمينية المتشددة دولت بهجلى، الذي شكل معه تحالفا انتخابيا.

وكان بهجلي قد دعم أردوغان العام الماضي عندما أجرت تركيا استفتاء، نص على توسيع صلاحيات الرئيس.