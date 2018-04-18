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كُتّاب وآراء
ترامب يكشف عن لقاء بومبيو وزعيم كوريا الشمالية
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن مرشحه لمنصب وزير الخارجية، مايك بومبيو، التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، "الأسبوع الماضي"، دون ذكر توقيت محدد للقاء.
وأضاف ترامب في تغريدة أن "الاجتماع جرى بشكل سلس جدا وتبلورت علاقة جيدة، ويجري الآن العمل على تفاصيل القمة".
ولفت إلى أن "نزع السلاح النووي سيكون أمرا رائعا ليس بالنسبة للعالم فحسب، بل وبالنسبة لكوريا الشمالية أيضا".
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولي وزارة الخارجية قام بزيارة سرية إلى كوريا الشمالية، والتقى مع زعيمها كيم جونغ أون لبحث عقد قمة بين الأخير ترامب.
وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي يمكن أن يعقد بداية يونيو/حزيران المقبل أو قبل ذلك.
وأضاف ترامب لصحفيين، أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بولاية فلوريدا: "قريبًا سيكون لدينا لقاء مع كيم جونغ أون، وعلى الأغلب فإن ذلك سيحدث بداية يونيو أو قبل ذلك بقليل، هذا حال سارت الأمور على ما يرام".