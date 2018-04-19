حديقة ترفيهية ضخمة تفتح أبوابها بإمارة أبوظبي

هسبريس - إفي

توشك شركة وارنر براذرز (Warner Bros) على الانتهاء من أعمال بناء أكبر حديقة ترفية في الشرق الأوسط بإمارة أبو ظبي، وذلك في إطار مشروع تبلغ تكلفته مليار دولار، حيث تفتح المدينة الترفيهية أبوابها أمام الجمهور يوم 25 يوليوز، حسبما أفاد المسؤولون عن المشروع.

وتولى الأرنب الشهير، الذي ميز طفولة عدة أجيال، مسئولية الإعلان عن يوم الافتتاح للجمهور أمام أكثر من مائة من ممثلي وسائل الإعلام، الذين انتظروا إلقاء نظرة أولية على المرافق.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة ميرال الإماراتية، المسئولة عن تطوير المشروع، محمد خليفة المبارك، أن "أبوظبي أحد أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتتمتع بأفضل مناطق الجذب السياحي مثل منتزه فيراري وورلد وياس ووتر وورلد و"متحف اللوفر".

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يقام على مساحة 150 ألف متر مربع على جزيرة ياس الإماراتية.

وقال المبارك في تصريحات له "في إطار حرصنا على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية، وكجزء من سعينا لتحقيق رؤية أبوظبي الطموحة نحو استقطاب مزيد من الزوار، يسعدنا أن نضيف تجربة جديدة لضيوف جزيرة ياس من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بما أفرزته هذه الشراكة وقضاء مزيد من الأوقات المليئة بالتشويق والمرح".

ومنذ اللحظة الأولى لدخول عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعالم يقاتل فيه "أبطال خارقون" من أجل تحقيق العدالة، مثل باتمان وسوبرمان ووندر وومان، بالإضافة إلى التعرف على شخصيات الرسوم المتحركة على أرض الواقع؛ مثل باجز باني ووايل إي وكايوتي وسكوبي-دو.

ويذكر أن افتتاح مثل هذه المشروعات الكبرى يأتي في إطار سعي الإمارة لتنويع مصادرها، بعيدا عن النفط والغاز.

ويشار إلى أن أبوظبي استقبلت 4.8 مليون سائح في عام 2017 ، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بنسبة 10% حتى عام 2021 وذلك بفضل المشروعات الجديدة في كافة أنحاء المنطقة.