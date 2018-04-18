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كُتّاب وآراء
دياز كانل يقترب من رئاسة كوبا خلفا لراؤول كاسترو
اقترح اسم نائب الرئيس الكوبي الأول ميجل دياز كانل (57 عاما) اليوم أمام برلمان كوبا لشغل منصب رئاسة البلاد خلفا لراؤول كاسترو (86 عاما) الذي سيغادر السلطة بعد ولايتين.
ويأتي دياز كانل على رأس الأسماء التي قدمتها لجنة الترشيحات الوطنية لتشكيل مجلس الدولة، أعلى جهة تنفيذية في كوبا، وهو الترشيح الذي سيجرى التصويت عليه في البرلمان المشكل حديثا، لكن لن يعلن عن النتيجة قبل غد الخميس.
وبعد تلاوة المقترح، حصل "الرجل الثاني" في الحكومة الكوبية حتى الآن، على فاصل طويل من التصفيق من جانب نواب البرلمان البالغ عددهم 605 نواب.
وباعتباره النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اقترحت لجنة الترشيحات اسم القيادي المخضرم سالفادور فالديس ميسا (73 عاما) وهو عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوبي والذي كان يشغل حتى الآن منصب نائب رئيس.
وفي حال تمت الموافقة عليه، سيكون فالديس ميسا أول شخص أسمر البشرة يصل لمنصب نائب الرئيس الأول، وأول شخص من هذا العرق يصل لمنصب رفيع المستوى في الدولة الكاريبية.
ومن بين نواب الرئيس الخمسة في مجلس الدولة، سيبقى اثنان من الخمسة في منصبيهما: راميرو فالديس وهو أحد الرموز التاريخية للثورة، وجلاديس بيخيرانو، يضاف إليهما روبرتو موراليس وإينيس ماريا تشابمان وبياتريس جونسون أوروتيا.