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كُتّاب وآراء
قطر تشتري منظومة دفاع جوي من الولايات المتحدة
أعلنت الحكومة القطرية، اليوم، توقيع اتفاقية جديدة لشراء منظومة دفاع جوي مع شركة أمريكية.
وذكرت وزارة الدفاع القطرية على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن القوات المسلحة ستحصل على المنظومة من شركة رايثيون الأمريكية.
وجاء توقيع الاتفاقية في مقر الملحقية العسكرية القطرية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن أمس الأربعاء.
وتم توقيع الاتفاقية بواسطة قائد سلاح الدفاع الجوي القطري، اللواء الركن حمد بن مبارك الدواي، ورئيس مجلس إدارة شركة رايثيون، توم كينيدي.
وتأتي الاتفاقية في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية في منطقة الخليج، التي نشبت في الخامس من يونيو من العام الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر وفرضت حظرا على الدوحة.
واتهمت الدول الأربع قطر بـ"دعم الإرهاب" وطالبتها بالابتعاد عن إيران.