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الرئيسية | خارج الحدود | السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين

السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين

السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 أبريل 2018 - 18:55

أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا، بعد إدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما أفاد الخميس مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر إن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالإضافة إلى السجن لخمس سنوات لـ 3 متهمين اخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعا.

وكانت السلطات البحرينية قررت الأربعاء أيضا إحالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في نونبر الماضي. وستبدأ أول جلسات المحاكمة في شهر ماي المقبل.

وكانت البحرين اتهمت ايران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.

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