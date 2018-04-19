24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:18
|06:49
|13:32
|17:06
|20:05
|21:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين
- نقابات عمالية تدعو إلى إضرابات ومظاهرات بفرنسا
- خبير اقتصادي: إقامة بنك إسلامي "شرعي" مستحيل
- فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب
- المغرب والاتحاد الأوروبي يشرعان في مفاوضات تجديد اتفاق الصيد
المالكي يدعو إلى تخليص تاريخ المغرب وإسبانيا من "الشوائب" (5.00)
المغرب يستعجل تحلية مياه البحر لمواجهة تأثير التقلبات المناخية (5.00)
- هل يُلغي المغرب تجريم المثلية الجنسية للظفر بتنظيم كأس العالم؟ - (117)
- البحرية الجزائرية تعزز أسطولها العسكري بغواصة روسية متطورة - (99)
- قبل فاتح ماي .. النقابات تتشبث بزيادة 400 درهم في الأجور - (97)
- مجازر الكلاب الضالة "تُهدّد" ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 - (66)
- وزارة الصحة تُنْزِلُ "مضيفات" إلى المستشفيات لتحسين الخدمات - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجن وإسقاط الجنسية يطالان 24 شيعيا في البحرين
أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية عن 24 مواطنا شيعيا، بعد إدانتهم بتشكيل "جماعة إرهابية" والتدرب في العراق وإيران ومحاولة قتل عناصر في الشرطة، بحسب ما أفاد الخميس مصدر قضائي بحريني.
وقال المصدر إن المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن المؤبد على 10 من المتهمين، والسجن 10 سنوات على 10 آخرين، بالإضافة إلى السجن لخمس سنوات لـ 3 متهمين اخرين، وعلى متهم واحد بالسجن لثلاثة أعوام. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين جميعا.
وكانت السلطات البحرينية قررت الأربعاء أيضا إحالة سبعة مواطنين بحرينيين من الشيعة إلى المحاكمة بتهمة "تفجير أنبوب نفط يربط البحرين والسعودية" في نونبر الماضي. وستبدأ أول جلسات المحاكمة في شهر ماي المقبل.
وكانت البحرين اتهمت ايران بالوقوف وراء الحريق الذي عطل تزويد المملكة بالنفط السعودي بشكل مؤقت، الأمر الذي نفته طهران.
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.