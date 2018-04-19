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الرئيسية | خارج الحدود | نقابات عمالية تدعو إلى إضرابات ومظاهرات بفرنسا

نقابات عمالية تدعو إلى إضرابات ومظاهرات بفرنسا

نقابات عمالية تدعو إلى إضرابات ومظاهرات بفرنسا
هسبريس - متابعة
الخميس 19 أبريل 2018 - 13:40

دعت نقابات عمالية فرنسية، العمال والموظفين في مختلف المهن إلى الإضراب وتنظيم مظاهرات بعموم البلاد، اليوم الخميس، تنديدًا بقرارات حكومية حول التقشف وإعادة الهيكلة.

وتعتزم النقابات تنفيذ إضراب عن العمل، وتنظيم مظاهرات في 50 مدينة على الأقل في عموم فرنسا.

ودعا "اتحاد العمل العام الفرنسي"، الذي يعد أحد أكبر النقابات في فرنسا، إلى الإضراب وتنظيم مظاهرات تحت عنوان "توحيد النضال" وذلك بدعم من العديد من النقابات العمالية الفرنسية.

وسيشارك في الإضراب عمال وموظفو قطاعات سكك الحديد، والصحة، والطاقة، والنظافة، والملاحة الجوية، والبريد، والتعليم، والموظفين الحكوميين.

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من العمال والموظفين في المظاهرة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن 500 ألف شخص شاركوا في الإضراب والمظاهرات التي نظمت في 22 مارس الماضي.

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1 - Nador/Rabat الخميس 19 أبريل 2018 - 14:52
بغاو الفتنة .. بغاو فرنسا تولي سوريا ...
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