كاسترو يتخلى عن الرئاسة في لحظة تاريخية بكوبا

الكسندر غروبوا*

سيترك هذا الخميس بصمته في تاريخ كوبا لأن الجزيرة لن يحكمها للمرة الأولى منذ حوالي ستة عقود أحد أفراد عائلة كاسترو، مع نقل راوول كاسترو رسميا الرئاسة إلى خليفته المعين ميغيل دياز- انيل.

وعرض تعيين الرجل الثاني في النظام، والذي يبلغ السابعة والخمسين من العمر، للتصويت في الجمعية الأربعاء، لكن النتيجة لم تكن موضع شكوك؛ حيث عمد النواب إلى تثبيت دياز كانيل رئيسا جديدا لمجلس الدولة والوزراء.

ولحظة إعلان ترشيحه الوحيد، الأربعاء، تعانق الوريث رمادي الشعر مع سلفه الذي يبلغ السادسة والثمانين من العمر، مؤكدين بذلك ما كان كثيرون يتوقعونه منذ أشهر.

وفرض دياز كانيل، القادم من الحزب الوحيد، وذو النظرة الثاقبة، والمتكتم، نفسه تدريجيا إلى جانب راوول كاسترو بعد تعيينه نائبا أول للرئيس في 2013 وبعدما تسلق في الظل سلم السلطة.

وعرف دياز كانيل، الذي نادى بتطور الإنترنت وبصحافة تتمتع بمزيد من حرية النقد في الجزيرة، كيف يعطي عن نفسه صورة الحداثة، مع بقائه مقلا في التصريحات؛ لكنه يعرف أيضا كيف يبدو متصلبا حيال الانشقاق والدبلوماسيين الذين يميلون إلى انتقاد النظام..وقد أعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم أعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الإعلام الرسمية مزيدا من الأخبار.

وسيكون دياز كانيل، المكلف بقيادة عملية انتقالية تاريخية لولاية تتجدد كل خمس سنوات، أول رئيس كوبي لم يعرف ثورة 1959، ويتعين عليه بناء شرعية له، ومن المفارقات السعيدة أنه سيحتفل الجمعة بعيد ميلاده الثامن والخمسين.

- توازن -

قال مايكل شيفتر، رئيس مجموعة "حوار بين الأميركتين" في واشنطن، إن "من الصعوبة بما كان تقويم قدرة دياز كانيل على تولي مهمات الرئيس (...) إنه ابن النظام، لكن صلابة النظام هي التي تشكل أكبر عقبة للتقدم".

وأكد هذا الخبير أن بداياته "ستشكل اختبارا لقدراته السياسية، ويمكنه أن يتوقع بعض المقاومة".

وكتب الأخوان كاسترو تاريخا فريدا من التعاون على مستوى القمة، وتمكنا طوال 60 عاما تقريبا من مقاومة قسوة القوة العظمى الأميركية وانهيار الشريك السوفياتي الذي كانت عواقبه وخيمة على الجزيرة.

وبعدما خلف في 2006 شقيقه فيدل الذي توفي أواخر 2016، أجرى راوول كاسترو مجموعة من الإصلاحات التي لم تكن مطروحة من قبل، كانفتاح الاقتصاد على الشركات الخاصة الصغيرة، وقام بتنسيق تقارب مذهل مع الولايات المتحدة.

لكن المراقبين يقولون إن الإصلاحات كانت خجولة جدا لإنعاش اقتصاد مازال يعتمد كثيرا على الواردات ودعم حليفه الفنزويلي الذي يواجه تراجعا شاملا.

ولمساعدة خليفته على تجنب المزالق، ولإبقائه على الأرجح أيضا تحت سيطرته، سيحتفظ راوول كاسترو بمنصبه أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي القوي حتى 2021، حين يبلغ الحادية والتسعين من العمر.

- الحرس القديم -

كذلك يستطيع المسؤول الثاني المقبل في النظام، سلفادور فالديس ميسا (72 عاما)، رفيق السياسة الكوبية منذ البداية، أن يمد له يد المساعدة القوية، لتخفيف مقاومة الحرس الثوري القديم، الحريص على عدم التضحية بالإرث الاشتراكي على مذبح الإصلاحات.

وسيغادر مسؤولان "تاريخيان" هما رامون ماشادو فنتورا (87 عاما) والفارو لوبيز مييرا (76 عاما) مجلس الدولة؛ لكن "قدامى" آخرين قد أبقوا في الهيئة التنفيذية العليا التي ستضم بالإجمال 13 عضوا جديدا من أصل 31.

وتعيين أعضاء مجلس الوزراء يفترض أن يحصل في الأيام المقبلة، لكن عددا كبيرا من المراقبين يعتبرون حتى الآن أن الشكل الجديد للحكم الكوبي سيكون أقل مركزية.

وقال خورخي دواني، مدير معهد البحوث الكوبية في جامعة فلوريدا، إن دياز كانيل "سيتبنى على الأرجح أسلوب إدارة يتسم بالتمسك بالقواعد المؤسسية والبيروقراطية، أكثر من اعتماده على حضوره وشخصيته، كما كان الحال مع فيدل، ثم مع اختلاف ضئيل مع راوول".

ويتعين على الرئيس الجديد، الذي سيحافظ على التوازن بين الإصلاح واحترام المبادئ الأساسية لكاسترو، الحرص على متابعة "عصرنة" اقتصاد مازال تحت إشراف الدولة بنسبة 80%.

ومن الورش التي يتعين الخوض فيها إلغاء العملة المزدوجة، وهو نظام فريد من نوعه في العالم، ويتسبب كما يقول خبراء في خلل في نموذج اقتصادي مهمل ويعوقه منذ 1962 الحصار الأمريكي.

على الصعيد الدبلوماسي، سيواجه الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية الكوبية أيضا تنافرا متجددا مع "العدو" الأميركي الأبدي، لأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أوقف منذ سنة تقاربا بدأ أواخر 2014.