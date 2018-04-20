خط هاتفي "ساخن" مباشر بين زعيمي الكوريتين

هسبريس - متابعة

أقامت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، اليوم الجمعة، خطا هاتفيا ساخنا مباشرا بين قادتهما، مما أتاح إجراء حوار مباشر بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-أن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اللذين من المقرر ان يجتمعان شخصًيا الأسبوع القادم.

وتم إنشاء الخط الساخن المباشر بين مكتب سول الرئاسي (شيونج وا داي) ومكتب شؤون الدولة في كوريا الشمالية الذي يرأسه كيم،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال مسؤول في كوريا الجنوبية إن كوريا الجنوبية أجرت أول اتصال للتحقق من الخط ، مضيفًا أنه لم يتم اكتشاف أية مشكلات.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، للصحفيين "كان الامر كما لو كنا نتحدث مع جار قريب."

وردت كوريا الشمالية في وقت لاحق على المكالمة للتحقق من عمل القناة في كلا الاتجاهين. واستغرقت المحادثة الكاملة 4دقائق و 17 ثانية ، وفقا للمسؤول.

قال مسؤولو شيونج وا داى أن الاتصال المباشر بين قادة الدول قد يساعد على تخفيف التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ، مشيرا إلى أن العديد من الصراعات عبر الحدود بين الكوريتين فى الماضى ربما تكون قد نجمت جزئيا عن سوء التفاهم أو عدم الاتصال.

تبقى الكوريتان من الناحية الفنية في حالة حرب مع انتهاء الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و 1953 بهدنة ، وليس معاهدة سلام.

وسيعقد اجتماع مون كيم يوم الجمعة المقبل.ويأمل مون في إثارة قضية نزع الاسلحة النووية مع كيم وبحث استبدال اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الكوريتين-حيث أن الدولتين مازالتا في حالة حرب من الناحية الفنية-باتفاق سلام دائم.

ومن المتوقع أن يعقب ذلك أول قمة من نوعها بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في ماي أو أوائل يونيو.

وستكون القمة القادمة بين الكوريتين الثالثة من نوعها بعد قمتيْن عقدتا في عامي 2000 و 2007.

وستعقد في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح شديدة التحصين التي تفصل بين الكوريتين .

ويعد كيم أول زعيم كوري شمالي تطأ قدمه اراض كوريا الجنوبية منذ نهاية الحرب الكورية.