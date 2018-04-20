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الرئيسية | خارج الحدود | أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ"

أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ"

أكبر بنك في ألمانيا يحول 28 مليار يورو "بالخطأ"
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 أبريل 2018 - 21:40

قام مصرف "دويتشه بنك"، أكبر بنك في ألمانيا، بعملية تحويل مالي بقيمة 28 مليار يورو عن طريق الخطأ.

ونقلت وكالة الانباء الألمانية، عن متحدث باسم الشركة التي جرت عملية التحويل من حسابها، اليوم الجمعة في فرانكفورت، قوله إنه تم تحويل الأموال إلى حساب لدويتشه بنك لدى بورصة "يوريكس" للعقود الآجلة، وليس إلى حساب أحد العملاء.

وأوضح المتحدث أنه كان من المفترض تحويل أموال أقل من ذلك بكثير إلى الحساب البنكي، دون أن يذكر حجم هذه الأموال.

وأشار الى أن شركته لم تتكبد خسائر جراء هذا الخطأ، لأنه تم التراجع عن عملية التحويل عقب دقائق قليلة من إجرائها، مضيفا أنه تم مراجعة أسباب حدوث الخطأ وبدء إجراءات لتجنب تكراره.

ووقع الخطأ خلال الأيام الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة المستقيل حاليا، جون كريان.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف "دويتشه بنك" يشهد حاليا إعادة هيكلة كبيرة على مستوى قياداته.

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