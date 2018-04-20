بابا الفاتيكان يدعو الكنيسة إلى "العناية بالفقراء"

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ذكر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الجمعة، أنه يجب أن يكون الشاغل الرئيسي للكنيسة الكاثوليكية مساعدة الفقراء، وذلك في زيارة إلى جنوب إيطاليا تكريما لأسقف محلي مرشح للقداسة.

الحبر الأعظم قال : "الفقراء هم حقا ثروة الكنيسة. ذكرنا بهذا مجددا أيها الأب تونينو فيما نواجه إغراءات متكررة لاتباع ذوي النفوذ اليوم". وأضاف: "الكنيسة، التي يوجد الفقراء في قلبها ، على علاقة وثيقة بالرب".