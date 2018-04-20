نتنياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد لتهديدات إيران

هسبريس - متابعة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الجيش لإسرائيلي مستعد لأي تهديد من قبل إيران ، متعهدا بمحاربة كل من يحاول إلحاق الأذى بإسرائيل .

جاء تصريح نتنياهو في الوقت الذي عقدت فيه الحكومة اجتماعا احتفاليا خاصا، وصط قاعة الاستقلال في تل ابيب، بمناسبة عيد تأسيس إسرائيل السبعين،بحسب صحيفة"يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "نسمع التهديدات من إيران. مقاتلو الجيش وفروع الأمن مستعدون لأي تطور .سنقاتل كل من يحاول ايذاءنا". وتابع: "لن يردعنا الثمن الذين سندفعه، وسوف نجعل من يريدون قتلنا يدفعون ثمنا باهظا".

كانت إيران قد هددت إسرائيل بالرد على قصفها مطار التيفور العسكري السوري في وقت سابق من الشهر الجاري، الذي تسبب في مقتل سبعة إيرانيين.

وأكدت روسيا وسورية أن إسرائيل هي من قصف المطار، بينما لم تعلق إسرائيل على هذا الاتهام.