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كُتّاب وآراء
تراجع أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا بحرا
أعلنت الداخلية الإيطالية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى سواحل البلاد بحراً قد سجل تراجعاً بأكثر من مائة ألف شخص خلال الأشهر العشرة الماضية.
وحسب بيان للوزارة فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر المتوسط إلى سواحل البلاد، في الفترة من 1 يوليوز 2017 وحتى 20 أبريل 2018، بلغ 43 ألفاً و 166 شخصاً، في حين وصل مجموع القادمين 147 ألفاً و 942 شخصاً، خلال نفس الفترة قبل عام.
وعزت الوزارة في بيانها، هذا التراجع الذي يسجل للشهر العاشر على التوالي، إلى "الجهود التي بذلها وزير الداخلية ماركو مينيتي ابتداءً من أواخر يونيو" من العام الماضي.
يذكر أن إيطاليا وليبيا أعلنتا، في دجنبر الماضي، عن إنشاء "غرفة مشتركة" في سبيل مجابهة مهربي البشر والمسؤولين عن الهجرة غير الشرعية.
وتتألف الغرفة من "ممثلي خفر السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنائب العام الليبي، وجهاز المخابرات الليبي في حكومة الوفاق ونظرائهم الإيطاليين".