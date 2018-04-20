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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة قائد الجيش تُدخل جنوب السودان في حداد

وفاة قائد الجيش تُدخل جنوب السودان في حداد

وفاة قائد الجيش تُدخل جنوب السودان في حداد
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 أبريل 2018 - 13:55

أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان وفاة رئيس أركان الجيش الحكومي، الفريق جيمس أجونقو مووت، بإحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة التي كان يتلقي فيها العلاج صبيحة اليوم الجمعة.

وقال رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، في بيان له اليوم "أعلن باسم الحكومة حالة حداد عامة لمدة ثلاثة ايام، علي أن يتم تنكيس الأعلام في كافة أرجاء البلاد، حدادا علي روح الراحل الفريق جيمس اجونقو، رئيس أركان الجيش الشعبي الذي توفي صبيحة اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة إثر علة لم تمهله طويلا".

وتم تعيين مووت رئيسا لهيئة أركان الجيش الحكومي في ماي من عام 2017 خلفا للجنرال فول ملونق اوان، الذي يترأس حاليا جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة، وكان أحد القيادات التي شاركت في الحرب الأهلية السودانية تحت مظلة الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة من 1983 وحتي توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في عام 2005.

وتعيش جنوب السودان على وقع حرب أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، منذ نهاية 2013، اتخذت بعدا قبليا، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من المشردين، فيما لم يفلح اتفاق جرى توقيعه في غشت 2015 بإنهائها.

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