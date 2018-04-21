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إيطاليا تسلم سياسيا مكسيكيا إلى سلطات واشنطن
السبت 21 أبريل 2018 - 05:55
قالت الشرطة الإيطالية إن توماس يارينجتون، المحافظ السابق لولاية مكسيكية المطلوب لصلات بمهربي المخدرات، قد تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وتم إلقاء القبض على يارينجتون، البالغ 61 عاما، في مدينة فلورنسا خلال شهر أبريل 2017، وذلك بعد خمسة أعوام من اختفائه هربا من مذكرات اعتقاله في المكسيك وأمريكا.
ووصفته الشرطة الإيطالية بأنه "هارب رفيع المستوى"، وقالت إن من المقرر أن يواجه اتهامات أمريكية بتهريب مخدرات وغسيل أموال، واحتيال مصرفي وجرائم أخرى.
وكان رجل السياسة المكسيكي عضوا في الحزب الثوري المؤسسي، وحكم ولاية تاموليباس الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المكسيك، وهي "إقطاعية لأباطرة الخليج المكسيكي" الشهيرة، ولجناحها العسكري السابق "لوس زيتاس".