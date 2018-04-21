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الرئيسية | خارج الحدود | رومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

رومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

رومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس المحتلة
هسبريس- قدس برس
السبت 21 أبريل 2018 - 00:59

قررت رومانيا نقل سفارتها في تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلن عنه رئيس الحزب الحاكم ليفيو دراغنيا.

وقال دراغنيا في تصريحات متلفزة،"تم اتخاذ القرار، والإجراءات ستبدأ"، لافتا إلى أن "الحكومة الرومانية اعتمدت مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس".

وأضاف زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي "هذا القرار له قيمة رمزية هائلة، لأن لإسرائيل تأثيرا قويا على المستوى الدولي، وقيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية"، بحسب تعبيره.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة الرومانية حول القرار، غير أن دراغنيا يؤدي دورا حاسما في تسيير شؤون السلطة التنفيذية في بلاده.

يشار إلى أن القرار يحتاج إلى مصادقة من قبل رئيس رومانيا اليميني الوسطي كلاوس يوهانيس الذي كان قد ألمح في السابق أنه يعارض قرارا كهذا، مؤكدًا أن "وضع القدس يجب أن يتم تحديده على إثر اتفاق مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي حال تطبيق القرار، تصبح رومانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهج القرار الأمريكي في نقل السفارة، عقب قرار مشابه لدولة غواتيمالا التي لحقت الولايات المتحدة بعد بضعة أسابيع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، في السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي.

من جانبها، قالت القناة الثانية في التلفزيون العبري إنه من المتوقع أن تُجري رئيسة الحكومة الرومانية، فيوريسا دانسيلا، زيارة رسمية لتل أبيب، الأسبوع المقبل.

وكانت تسيبي حوتوفيلي، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية قد زارت رومانيا الأسبوع الماضي، قبل مغادرتها إلى التشيك، في إطار جولة تستهدف إقناع الدول بنقل سفاراتها إلى القدس.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية عن أن تل أبيب تفاوض ست دول كي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، معلنا أن السفارات العشرة الأولى التي ستقوم بذلك ستحصل على "معاملة تفضيلية" من قبل الحكومة الإسرائيلية.

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