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الرئيسية | خارج الحدود | فيديو "حليمة بولند" يتسبب في إغلاق ناد رياضي

فيديو "حليمة بولند" يتسبب في إغلاق ناد رياضي

فيديو "حليمة بولند" يتسبب في إغلاق ناد رياضي
هسبريس - متابعة
السبت 21 أبريل 2018 - 16:45

أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية قرارا بإيقاف ناد رياضي نسائي بسبب ظهور فتاة داخل النادي وتعليق من الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، للترويج للنادي، وهو الأمر الذي أثار جدلا في المملكة.

وتسبب إعلان افتتاح صالة نسائية بضاحية لبن غرب مدينة الرياض، تواجدت فيها حليمة بولند، إلى سحب رخصة الصالة، وإبعاد المدربة التونسية، التي ظهرت بملابس رياضية، وهي تتحدث مع بولند، وتجري بعض الاستعراضات الرياضية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه سيتم التحقيق مع بولند لقيامها "بإعلان غير لائق" في السعودية، كما يبدو أنه سيتم منعها من القيام بأي إعلانات في المملكة نظرا للتجاوزات التي صاحبت الإعلانات التي تقوم بها.

ويواجه المتورطون عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب ما أوردته اليوم صحيفة (عكاظ) السعودية.

وأكد بيان هيئة الرياضة جديتها لإيقاف أي تجاوزات تسيء للمجتمع أو خدش حيائه ولن تتردد في ملاحقة من "يثبت قيامه بمثل هذه التصرفات اللامسؤولة"، بحسب الصحيفة.

وانتقد مغردون سعوديون على (تويتر) مؤخرا اختيار بولند وجها إعلانيا لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة.

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