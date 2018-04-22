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إلقاء القبض على ممثلة للمتاجرة بخدمات جنسية
الأحد 22 أبريل 2018 - 00:45
ألقت السلطات الأمريكية القبض على الممثلة أليسون ماك، الشهيرة بدورها في المسلسل التلفزيوني "سمولفيل"، بتهمة المساعدة في الاتجار بالجنس ضمن جماعة "نكسيفم" لـ"المساعدة الذاتية".
وتُتهم ماك، البالغة 35 عاما، بالجنس والتآمر لإجبار أشخاص للقيام بأعمال قسرية. وأوضح بيان المدعي العام بنيويورك ريتشارد دونوجو، أن الممثلة "جندت" نساء للانضمام لجماعة نسائية أسسها كيف رانيير الموجه إليه نفس التهم.