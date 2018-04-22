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كُتّاب وآراء
أقدم مسجد في ألمانيا يعيد فتح أبوابه بعد الترميم
فتح أقدم مسجد في ألمانيا أبوابه من جديد، في حي فيلمرسدورف بالعاصمة الالمانية برلين، بعد أن خضع لعملية ترميم منذ 2016.
وبعد صيانته أصبح لهذا المسجد، الذي تشرف عليه الطائفة الأحمدية اللاهورية الباكستانية، واجهة جديدة.. ويبلغ طول قبته حوالي 26 مترا وارتفاع صومعته 32 مترا.
ويعد هذا المسجد أقدم مسجد على الإطلاق في ألمانيا، حيث افتتح عام 1928، وقام بتصميمه المهندس المعماري الألماني كارل ألفريد هيرمان، ويحاكي تصميم تاج محل بالهند.
وبمناسبة نهاية أعمال الترميم وافتتاح أبواب المسجد من جديد وجهت الطائفة الأحمدية اللاهورية دعوات للراغبين في زيارة المرفق التعبدي.
وحسب الصحيفة الألمانية "تاغس شبيغل" فقد قدرت تكاليف الترميم بحوالي 1,5 مليون يورو ،اعتمد جمعها بنسبة كبيرة على تمويل التجمع العالمي لحركة لاهور الأحمدية والتبرعات،
وجاءت أعمال الترميم بسبب العديد من الأضرار التي لحقت بالمبنى والتي يرجع بعضها لفترة الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى إصلاحات غير ملائمة، تمت خلال فترة ما بعد الحرب.