حماس تنعي مهندسا فلسطينيا مقتولا في ماليزيا

هسبريس - متابعة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم السبت، المهندس الفلسطيني فادي البطش، الذي قتل فجر اليوم، على أيدي مجهولين، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم:" تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ابنًا من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله، ابن جباليا المجاهدة"، مضيفة "يد الغدر اغتالت فادي البطش فجر اليوم، في مدينة كوالالمبور في ماليزيا، وهو في طريقه لصلاة الفجر في المسجد".

واستدركت: " وتميز الشهيد، بتفوقه وإبداعه العلمي، وله في هذا المجال إسهامات مهمة ومشاركات في مؤتمرات دولية في مجال الطاقة، وكان الشهيد نموذجًا في الدعوة إلى الله، والعمل من أجل القضية الفلسطينية". ولم يشر بيان الحركة إلى أي جهة تقف خلف الحادث.

من جهتها أصدرت عائلة البطش في غزة، بيانا اليوم، اتهمت فيه "جهاز الموساد بالوقوق خلف حادثة الاغتيال"، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل لكشف "المتورطين باغتيال البطش، قبل تمكنهم من الفرار".

بدورها أوردت وسائل إعلام ماليزية أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا عدة رصاصات على البطش إحداها أصابت رأسه مما أدى إلى مقتله على الفور.

وانتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي للبطش وهو ملقى على الأرض ومدرج بالدماء، فيما يتجمهر حوله حشد من الناس.

واتهمت عائلة البطش "جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف حادثة الاغتيال"، مطالبة "السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار".

ويعمل البطش (35 سنة)، وهو من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة ، محاضرا في جامعة ماليزية خاصة وجمعيات خيرية أخرى.