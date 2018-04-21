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الرئيسية | خارج الحدود | إقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في الهند

إقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في الهند

إقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في الهند
هسبريس - متابعة
السبت 21 أبريل 2018 - 11:59

وقعت الحكومة الهندية، اليوم السبت، مرسوماً "طارئاً" بإقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي الأطفال في البلاد، حسب وسائل إعلام محلية.

جاء ذلك في اجتماع بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودي، بعد ساعات من عودته إلى البلاد في ختام جولة خارجية استغرقت خمسة أيام.

وذكر موقع قناة "NDTV" المحلية، أن الحكومة وقعت أيضاً مرسوماً آخر يسمح بمصادرة ممتلكات المدانين باغتصاب الأطفال، والهاربين خارج البلاد.

يأتي ذلك عقب موجة غضب اجتاحت أنحاء عدة من البلاد وخارجها جراء زيادة جرائم الاغتصاب، كان أحدثها اغتصاب وقتل طفلة مسلمة (8 أعوام) أوائل العام الجاري، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.

ووصف مودي، الأربعاء الماضي، زيادة جرائم الاغتصاب مؤخرا في بلاده بأنها "عار" على الهند.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طالب راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض في الهند، وحفيد رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي (1984 ـ 1917)، بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا اغتصاب الأطفال في البلاد.

وقال في تغريدة على تويتر: "سلجت الهند 19 ألفا و675 حالة اغتصاب بحق أطفال قصّر في 2016 وحده، وهذا أمر مخز".

وأضاف "يتعين على رئيس الوزراء إسراع وتيرة المحاكمات في تلك القضايا، ومعاقبة المذنبين إذا كان جادا في توفير العدالة لبناتنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الهاشمي السبت 21 أبريل 2018 - 12:21
سئمنا من حكومة صماء، همها الوحيد إرضاء التماسيح والعفاريت ولا تعطي قيمة لبناء الوطن الذي يبدأ بصحة نفسية جيدة لرجال المستقبل.
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10
2 - احمد السبت 21 أبريل 2018 - 12:25
بسم الله الرحمان الرحيم
حبذا لو فعلنا مثل الهند تماما
اشنو المانع وكل يوم تزداد هذه الظاهرة في المجتمع
كل يوم نسمع وقع اغتصاب
نعم نفعل مثل ما فعلت الهند ونشوف
اويتعدم حتى عشرة في اليوم اشنو المشكل
المشكل هو اذا تفشت هذه الظاهرة ان لم اقل قد تفشت بالفعل
اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا والسلام
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11
3 - Lahcen السبت 21 أبريل 2018 - 12:31
حنا في المغرب القضاء يحكم على مغتصب الاطفال ب سنتين حبسا أو أقل والله عار ...هادشي اذا تم أصلا الحكم عليه... في أوروبا أقل شئ 15 سنة... لكننا للاسف لا نتبع أوروبا في قوانينها العادلة بل فقط في الشطيح
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8
4 - غريب السبت 21 أبريل 2018 - 12:36
العقوبة لينا تحنا اعتقد ان الحل الوحيد لكي تزول هذه الظاهرة من الوجود هو الاعدام امام الملاء
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8
5 - متى نتخذ القرار؟ السبت 21 أبريل 2018 - 12:38
جيد جدا ، الإعدام هو الجزاء الموافق للمغتصب المعتدي على الأطفال ، أعدموا الكلب المسعور ينقرض داء السَّعر، إن مغتصب الأطفال مجرم قاتل سفاح لما تقع عينه على طفل أو طفلة لن تغمض له عين حتى يفترسها، الهند بإقرار الإعدام ضده أراحت البلاد والعباد ولن تذرف عين دمعة أسف عليه.
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6 - ناصر السبت 21 أبريل 2018 - 12:40
مبادرة جيدة اتمنى من الحكومة المغربية ان تعمل نفس المبادرة الهندية وتطبيق عقوبة الاعدام على كل من سولت له نفسه اغتصاب الاطفال باقصى العقوبات الاعدام
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