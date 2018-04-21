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كُتّاب وآراء
ألمانيا تتعهد بمزيد من الصرامة في قضايا اللجوء
تعهد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، السبت، باتباع سياسات "أكثر صرامة" في قضايا اللجوء.
وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية الخاصة، نشرتها اليوم، قال زيهوفر "أريد تقديم خطة رئيسية للهجرة واللجوء للبوندستاغ (البرلمان) قبل حلول الصيف"، مضيفا "أريد تبني سياسات أكثر صرامة في قضايا اللجوء"، موضحا "الهدف الأساسي هو تسريع إجراءات اللجوء وترحيل المرفوضين".
وأوضح أن "طالبي اللجوء المرفوضين الذين لم يعد لهم حق البقاء في ألمانيا ولا يريدون العودة طواعية لأوطانهم، يجب أن يتلقوا فقط مساعدات عينية من الحكومة(في اشارة لحرمانهم من المساعدات النقدية)".
أما بالنسبة للاجئين الذين يتم قبول طلباتهم "فليس أمامهم سوى دعم الاندماج الجيد في المجتمع".
ونفى زيهوفر ما يتردد على أنه ينوي "سجن طالبي اللجوء" في مراكز الاستقبال التي ينوي تأسيسها، وقال إن هذه القصص "روايات خيالية مرعبة".
وكانت تقارير صحفية ألمانية قد نقلت عن وثيقة لوزارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على إنشاء 40 مركز لاستقبال اللاجئين في كل أنحاء البلاد، وظيفتها استقبال طالبي اللجوء وتسريع إجراءات طلبات لجوئهم وترحيل المرفوضين.
وتابع زيهوفر "طالبو اللجوء سيكونون ملزمين بالإقامة في الأماكن التي تحددها لهم السلطات، حتى يتسنى لهم الحصول على مساعدات من الحكومة".
ونوّه أن هذا الإجراء "يهدف إلى أن يكون طالب اللجوء متاحا دائما للسلطات لإنهاء اجراءاته في بضعة أسابيع".
ومنذ 2015، استقبلت ألمانيا نحو مليون طالب لجوء معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب دير شبيغل. ولا يعرف العدد المحدد لطالبي اللجوء الذين قبلت طلباتهم أو من رفضتهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الآن فتحت ألمانيا أبوابها لمئات الألاف من اللاجئين السوريين و العراقيين،
لا فائدة منهم و لن يأتي من ورائهم سوى المشاكل و العنف و الإجرام... إما سذاجة من أنجيلا ميركل أو رغبة منها في الحصول على جائزة نوبل للسلام، نعم نوبل للسلام، فالسياسيون ثعالب، و ميركل ثعلب ماكر، تعرف أنها لم يعد لها في السياسة سوى سنوات قليلة، و تريد دخول التاريخ من خلال قضية اللاجئين و الشعارات الإنسانية.
و الله أعلم، من يدري ؟؟؟